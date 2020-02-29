Звезда «Дом-2» Катя Скалон: «Иванов кричал моей маме в трубку, что хочет от меня детей»





Какое-то время Катя Скалон пыталась сделать все, чтобы забыть Влада Иванова. Со временем чувства все-таки взяли верх и ребята возобновили отношения, но счастье длилось недолго. Как признается Катя, Влад все время хочет, чтобы она жила исключительно по его правилам.Бесконечно предъявляет претензии и ставит различного рода условия. По словам, Скалон все по-сути началось и закончилось, как и в прошлый раз.Не меньше переживает и мама Кати Скалон. Все из-за того, что однажды Влад Иванов имел наглость позвонить ей прямо среди ночи и сказать, что влюбился по-настоящему и очень хочет общих детей. Как отмечает Катя, мама поверила Владу и просила, чтобы он оберегал ее и защищал. Кроме того, Катя Скалон подчеркивает, что мама зовет ее домой, так как она встретила свою любовь, но не смогла ее построить.