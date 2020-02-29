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Звезда «Дом-2» Катя Скалон: «Иванов кричал моей маме в трубку, что хочет от меня детей»

Звезды проекта «Дом-2» Катя Скалон и Влад Иванов в очередной раз расстались. Более того, Катя говорит, что на данный момент чувствует себя морально подавленной. Она утверждает, что молодой человек долгое время обманывал, что у него есть какие-либо чувства.
Звезда «Дом-2» Катя Скалон: «Иванов кричал моей маме в трубку, что хочет от меня детей»

Какое-то время Катя Скалон пыталась сделать все, чтобы забыть Влада Иванова. Со временем чувства все-таки взяли верх и ребята возобновили отношения, но счастье длилось недолго. Как признается Катя, Влад все время хочет, чтобы она жила исключительно по его правилам.

Бесконечно предъявляет претензии и ставит различного рода условия. По словам, Скалон все по-сути началось и закончилось, как и в прошлый раз.

Не меньше переживает и мама Кати Скалон. Все из-за того, что однажды Влад Иванов имел наглость позвонить ей прямо среди ночи и сказать, что влюбился по-настоящему и очень хочет общих детей. Как отмечает Катя, мама поверила Владу и просила, чтобы он оберегал ее и защищал. Кроме того, Катя Скалон подчеркивает, что мама зовет ее домой, так как она встретила свою любовь, но не смогла ее построить.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:16

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