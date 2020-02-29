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В Сети появились шпионские фото Skoda Octavia vRS

В Сети появились шпионские снимки Skoda Octavia vRS перед дебютом на автосалоне в Женеве. В преддверии анонса автомобиль проходил тесты почти без камуфляжа.

Не так давно в Сети появились несколько изображений, описывающих дизайн новой Skoda Octavia vRS 2020 года, но сейчас фотошпионы располагают кадрами с дорожных тестов, на которых детально виден дизайн новинки. В истории марки модель считается первой, имеющей гибридную трансмиссию. Автомобиль, как и прежде, будет выпускаться как в кузове хэтчбек, так и в универсале. Он получил более агрессивный передний бампер с темными деталями и новую сетчатую панель под классической решеткой. Колеса с пятью спицами и задняя часть кузова также были обновлены. В частности, производитель внедрил отражатель полной ширины торговой марки и более крупные наконечники выхлопной трубы. Во время испытаний было зафиксировано наличие алмазных дисков и задних спойлеров.

Из-за технического сходства с совершенно новой моделью Golf, вполне вероятно, что Octavia vRS заимствует силовой агрегат GTE мощностью 242 л.с., который сочетает 1,4-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель. Чистый электрический диапазон от его батареи на 13кВтч пока неизвестен, как и показатели производительности.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:10

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