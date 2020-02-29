В Сети появились шпионские фото Skoda Octavia vRS





Не так давно в Сети появились несколько изображений, описывающих дизайн новой Skoda Octavia vRS 2020 года, но сейчас фотошпионы располагают кадрами с дорожных тестов, на которых детально виден дизайн новинки. В истории марки модель считается первой, имеющей гибридную трансмиссию. Автомобиль, как и прежде, будет выпускаться как в кузове хэтчбек, так и в универсале. Он получил более агрессивный передний бампер с темными деталями и новую сетчатую панель под классической решеткой. Колеса с пятью спицами и задняя часть кузова также были обновлены. В частности, производитель внедрил отражатель полной ширины торговой марки и более крупные наконечники выхлопной трубы. Во время испытаний было зафиксировано наличие алмазных дисков и задних спойлеров.Из-за технического сходства с совершенно новой моделью Golf, вполне вероятно, что Octavia vRS заимствует силовой агрегат GTE мощностью 242 л.с., который сочетает 1,4-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель. Чистый электрический диапазон от его батареи на 13кВтч пока неизвестен, как и показатели производительности.