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Специалисты составили рейтинг лучших бюджетных пикапов в России

Специалисты составили ТОП-3 самых бюджетных пикапов доступных для покупки в России. Согласно официальной информации, легковики пользуются особой популярностью среди водителей по всему миру, несмотря на предназначение авто для перевозок груза.
Специалисты составили рейтинг лучших бюджетных пикапов в России

Первое место в рейтинге бюджетных авто занял УАЗ Pickup. На рынке продаж стоимость модели «Классик» не превышает 720 тысяч рублей, что позволяет большему количеству автолюбителей его приобрести. Кроме цены, потенциальных покупателей порадует 2,7 литровый двигатель на 150 л/с. Пикап оснащен механической 5-ступенчатой трансмиссией для безупречного управления, как в городе, так и по бездорожью.

Почетное второе место занял недорогой Ssang Yong Actyon Sports. Уникальная модель китайского производства в сегменте выше среднего «2.3 MT WELCOME» 2013 года выпуска стоит не более 850 тысяч рублей, что в разы меньше цены конкурентов на отечественном рынке. Учитывая то, что корпорация недавно провела обновление технических характеристик, данный пикап можно считать одним из лучших в контексте «цена-качество».

Закрывает ТОП-3 JAC T6. Задне- или полноприводный автомобиль данной серии класса «К4» стоит дороже, чем предыдущие два варианта. Его стоимость варьируется в диапазоне от одного до 1.5 миллиона рублей. В то же время характеристики двигателя не намного выше Ssang Yong Actyon Sports или УАЗа. Все же многие водители готовы потратить больше, но приобрести именно этот автомобиль по причине комплектации сегмента премиум «Full Extra». Производители приложили максимум усилий, чтобы сделать легковой грузовик комфортным и адаптированным для городских поездок.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:27

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