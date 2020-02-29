«Не нравится ни гостям, ни зрителям»: Эксперт Евгений Додолев объяснил громкий провал телеведущей Ксении Собчак на Первом канале





Если верить статистике, то теле-шоу лишь один раз за две недели попало в рейтинг популярных передач на Первом. К тому же, это было в день премьеры. Затем популярность проекта Ксении Собчак лишь только снижалась, в отличие от премьер других сериалов и передач. Со слов Евгения Додолева, это уже не первый провал светской львицы на телевидении. Девушка несколько раз пыталась закрепиться в телевизионном эфире, но её программы не пользовались популярностью. По мнению журналиста, всё дело в том, что Ксения Анатольевна не нравится телезрителям.Эксперт задаётся вопросом, почему Ксения Собчак, собирающая огромное количество просмотров в интернете и ведущая популярный блог, хочет попасть на телевидение. Возможно, всё дело в том, что она понимает, если она не будет появляться на телеэкранах, то скоро её популярность закончится. Только Ксении Анатольевне нужно пересмотреть своё хамоватое и очень наглое поведение, которое отталкивает от неё телезрителей, добавил журналист.