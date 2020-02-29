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Переодевшиеся в зловещие костюмы Лиза и Гарри Галкины «напугали» Аллу Пугачеву

Лиза и Гарри Галкины по возвращению домой решили устроить игры с переодеванием. Наследники Аллы Пугачевой примерили зловещие костюмы и «напугали» звездную мать.
Переодевшиеся в зловещие костюмы Лиза и Гарри Галкины «напугали» Аллу Пугачеву

На странице телеведущего в Instagram появилось новое видео, на котором поклонники в очередной раз увидели юных ребят. Судя по всему, Лиза и Гарри Галкины были рады вернуться домой после отдыха с отцом, в связи с чем переоделись в устрашающие костюмы. Дочь Примадонны была одета в темное платье и маску ведьмы, а ее 6-летний брат – в белый наряд, за счет которого и был похож на привидение. Пугачева подыгрывала детям и делала вид, что не узнает их. Также в кадре можно увидеть помощницу супруги юмориста, которая придумала игру с переодеванием и присоединилась к близнецам. Похоже, компания весело провела время, о чем свидетельствует смех Аллы Борисовны. «Дети весь дом напугали!» - подписал сюжет шоумен.

В комментариях фанаты знаменитостей отметили, что им очень понравилось видео. Некоторые шутя написали, что замок не может существовать без привидений. Кто-то из подписчиков высказал мнение, что именно так начинаются семейные традиции.

Недавно Лиза и Гарри Галкины вместе с отцом отдохнули на горнолыжном курорте в Италии. По неизвестным причинам Пугачева не ездила с близкими за границу.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:35

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