Переодевшиеся в зловещие костюмы Лиза и Гарри Галкины «напугали» Аллу Пугачеву

На странице телеведущего в Instagram появилось новое видео, на котором поклонники в очередной раз увидели юных ребят. Судя по всему, Лиза и Гарри Галкины были рады вернуться домой после отдыха с отцом, в связи с чем переоделись в устрашающие костюмы. Дочь Примадонны была одета в темное платье и маску ведьмы, а ее 6-летний брат – в белый наряд, за счет которого и был похож на привидение. Пугачева подыгрывала детям и делала вид, что не узнает их. Также в кадре можно увидеть помощницу супруги юмориста, которая придумала игру с переодеванием и присоединилась к близнецам. Похоже, компания весело провела время, о чем свидетельствует смех Аллы Борисовны.- подписал сюжет шоумен.В комментариях фанаты знаменитостей отметили, что им очень понравилось видео. Некоторые шутя написали, что замок не может существовать без привидений. Кто-то из подписчиков высказал мнение, что именно так начинаются семейные традиции.Недавно Лиза и Гарри Галкины вместе с отцом отдохнули на горнолыжном курорте в Италии. По неизвестным причинам Пугачева не ездила с близкими за границу.