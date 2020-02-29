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В Новосибирске мужчина умер при падении с 9 этажа

В Новосибирске мужчина выпал с 9 этажа и разбился. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшей трагедии.
В Новосибирске мужчина умер при падении с 9 этажа

Происшествие имело место ночью 29 февраля. 46-летний россиянин выпал с балкона 9-го этажа. При падении мужчина попал в сугроб, однако получил несовместимые с жизнью травмы. Сотрудники правоохранительных органов и медики, прибывшие на место инцидента, провели оперативную работу. Врачи констатировали смерть. Как отметила соседка скончавшегося жителя Новосибирска, у него осталась супруга и двое детей.

Одни интернет-пользователи предполагают, что семьянин хотел поправить сайдинг на балконе, а другие, что он вешал шторы. Как уточнили в пресс-службе, смерть мужчины была случайной.

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Происшествия
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:47

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