В Новосибирске мужчина умер при падении с 9 этажа





Происшествие имело место ночью 29 февраля. 46-летний россиянин выпал с балкона 9-го этажа. При падении мужчина попал в сугроб, однако получил несовместимые с жизнью травмы. Сотрудники правоохранительных органов и медики, прибывшие на место инцидента, провели оперативную работу. Врачи констатировали смерть. Как отметила соседка скончавшегося жителя Новосибирска, у него осталась супруга и двое детей.Одни интернет-пользователи предполагают, что семьянин хотел поправить сайдинг на балконе, а другие, что он вешал шторы. Как уточнили в пресс-службе, смерть мужчины была случайной.