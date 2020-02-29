“Убийца ноутбуков”: Apple выпустит планшет iPad Pro 2020, оснащенный клавиатурой с сенсорной панелью





Линейка iPad Pro исторически не включала возможность объединения с функциями ноутбука, однако новая разработка будет походить на него благодаря клавиатуре с тачпадом. Если данная возможность будет реализована, это станет настоящим вызовом для Surface от Microsoft, а не для самого дешевого ноутбука от Apple – Macbook Air. Стандартная линейка iPad почти сравнялась в цене с более дорогим гаджетом iPad Pro. В связи с этим инсайдеры предположили, что производитель намерен внедрить дополнительные функции, чтобы оправдать стоимость.На данный момент представители компании не комментируют слухи, однако в Сети сообщают, что корпорация готовится к массовому производству клавиатуры со тайваньским подрядчиком Foxconn. В Сети ожидают задержку выпуска трекпада из-за вспышки коронавируса. Недавно в заметке для инвесторов Apple предупредила, что “мировые поставки iPhone будут временно ограничены”. Другие компании сталкиваются с аналогичными трудностями из-за происходящего в странах Азии. Предполагается, что ситуация затронет также выпуск PS5 и Xbox Series X.