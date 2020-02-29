Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова поделилась впечатлениями о концерте в Самаре





Ольга Бузова поведала, что ее в очередной раз приняли на высшем уровне. Ко всему, в Самаре она не впервые и уже давала там концерт в прошлом году. Из этого города ей уезжать никак не хотелось. Ольга Бузова говорит, что после концерта у нее еще была прогулка по городу, а также посещение бани. В своем Instagram певица писала о том, что эта поездка ей запомнилась на всю жизнь.По окончании выступления в личном блоге Ольга Бузова поблагодарила за теплый прием своих поклонников. Она подчеркнула, что у нее очень добрые и красивые фанаты.Фолловеры Ольги Бузовой тут же принялись комментировать все, что сказала певица. Некоторые отмечали, что только у нее настолько непринужденно выходит рассказывать о лучших событиях в своей жизни так просто.Стоит отметить, график у певицы Ольги Бузовой достаточно плотный, но несмотря на это, она все равно находит время на то, чтобы рассказать фанатам о своей жизни и впечатлениях от нее.