«Безобидные нарушения ПДД»: Эксперты рассказали, за что можно лишиться прав





Согласно законодательству РФ об административных правонарушениях, части 2 статьи 12.2, управление автомобилем без номерного знака грозит лишением прав до 3-х месяцев. Альтернативой может быть штраф в размере 5 тысяч рублей, однако окончательное решение о мере наказания принимает инспектор ГИБДД, исходя из конкретной ситуации.В статье КоАП 12.9, части 4, сообщается, что даже небольшой заезд на встречную полосу повлечет за собой изъятие водительского удостоверения на длительный срок, вплоть до полугода. Подобная ответственность предусмотрена законом, в случае, если водитель превысил скорость на ремонтируемом участке дороги. Статья 12. 9 Кодекса административных правонарушений предупреждает о лишении прав, если автомобиль ехал более 60 километров в час.Описывая «безобидные нарушения», эксперты подчеркнули, что речь не идет о жизни и безопасности человека. В случаях, описанных выше, водители становятся «жертвами статистики», рискуют лишиться прав на длительное время.