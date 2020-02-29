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«Безобидные нарушения ПДД»: Эксперты рассказали, за что можно лишиться прав

Эксперты рассказали, за какие «безобидные нарушения» правил дорожного движения можно лишиться водительских прав. Одно из них – проблемы с номерным знаком.
«Безобидные нарушения ПДД»: Эксперты рассказали, за что можно лишиться прав

Согласно законодательству РФ об административных правонарушениях, части 2 статьи 12.2, управление автомобилем без номерного знака грозит лишением прав до 3-х месяцев. Альтернативой может быть штраф в размере 5 тысяч рублей, однако окончательное решение о мере наказания принимает инспектор ГИБДД, исходя из конкретной ситуации.

В статье КоАП 12.9, части 4, сообщается, что даже небольшой заезд на встречную полосу повлечет за собой изъятие водительского удостоверения на длительный срок, вплоть до полугода. Подобная ответственность предусмотрена законом, в случае, если водитель превысил скорость на ремонтируемом участке дороги. Статья 12. 9 Кодекса административных правонарушений предупреждает о лишении прав, если автомобиль ехал более 60 километров в час.

Описывая «безобидные нарушения», эксперты подчеркнули, что речь не идет о жизни и безопасности человека. В случаях, описанных выше, водители становятся «жертвами статистики», рискуют лишиться прав на длительное время.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:11

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