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В Сети опубликованы патентные изображения Seat el-Born

В Сети появились патентные изображения электромобиля Seat el-Born. Машина уже готова к массовому производству.
В Сети опубликованы патентные изображения Seat el-Born

В 2019 году Seat el-Born представили на автосалоне в Женеве, а недавно выяснилось, что новинка была концептуальной и сейчас почти готова к производству. Электрокар разработан на основе ID.3 от Volkswagen, а на официальных патентных изображениях заметны четкие детали машины, что указывает на скорый выпуск. В частности, на рисунках демонстрируются даже парковочные датчики и другие вспомогательные системы. Видно, что решетка радиатора имеет специальный принт в стиле C, а бамперы изготовлены в фирменном стиле Seat. Автомобиль имеет слегка наклонную крышу, декоративный прямоугольник на заднем бампере отсутствует, а в наличии имеется непрерывная световая планка в задней двери.

Ожидается, что el-Born будет иметь разные версии аккумуляторных батарей и запас хода до 500 км. Анонс новинки запланирован на 2020 год.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:52

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