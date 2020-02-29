В Сети опубликованы патентные изображения Seat el-Born





В 2019 году Seat el-Born представили на автосалоне в Женеве, а недавно выяснилось, что новинка была концептуальной и сейчас почти готова к производству. Электрокар разработан на основе ID.3 от Volkswagen, а на официальных патентных изображениях заметны четкие детали машины, что указывает на скорый выпуск. В частности, на рисунках демонстрируются даже парковочные датчики и другие вспомогательные системы. Видно, что решетка радиатора имеет специальный принт в стиле C, а бамперы изготовлены в фирменном стиле Seat. Автомобиль имеет слегка наклонную крышу, декоративный прямоугольник на заднем бампере отсутствует, а в наличии имеется непрерывная световая планка в задней двери.Ожидается, что el-Born будет иметь разные версии аккумуляторных батарей и запас хода до 500 км. Анонс новинки запланирован на 2020 год.