Эксперт рассказала, как правильно выбирать цветы к 8 марта
Специалист по этикету Элеонора Басманова рассказал, как правильно выбирать цветы, чтобы презентовать их в качестве подарка женщине на 8 марта. В этот день лучше отказаться от роз, остановив выбор на весенних букетах.
Специалист считает, что статусные букеты наскучивают за зиму, поэтому в Международный женский день все особенно будут рады легким и нежным цветам. Отдать предпочтение можно крокусам, гиацинтам и тюльпанам. Нужно учитывать цвет, поскольку юным девушкам на 8 марта следует дарить белые или светлые цветы. При этом они могут восприниматься как траурные, если подарить их пожилой даме. Флорист Валентина Сафронова считает, что стоит отказаться от роз в пользу небольших букетов и композиций в корзинах.
Те люди, которые не разбираются в “языке цветов”, могут в первую очередь обратить внимание на розовые весенние цветы или другие пестрые оттенки. При этом красные букеты стоит дарить исключительно возлюбленным.
Специалист считает, что статусные букеты наскучивают за зиму, поэтому в Международный женский день все особенно будут рады легким и нежным цветам. Отдать предпочтение можно крокусам, гиацинтам и тюльпанам. Нужно учитывать цвет, поскольку юным девушкам на 8 марта следует дарить белые или светлые цветы. При этом они могут восприниматься как траурные, если подарить их пожилой даме. Флорист Валентина Сафронова считает, что стоит отказаться от роз в пользу небольших букетов и композиций в корзинах.
Те люди, которые не разбираются в “языке цветов”, могут в первую очередь обратить внимание на розовые весенние цветы или другие пестрые оттенки. При этом красные букеты стоит дарить исключительно возлюбленным.