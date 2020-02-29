Эксперт рассказала, как правильно выбирать цветы к 8 марта





Специалист считает, что статусные букеты наскучивают за зиму, поэтому в Международный женский день все особенно будут рады легким и нежным цветам. Отдать предпочтение можно крокусам, гиацинтам и тюльпанам. Нужно учитывать цвет, поскольку юным девушкам на 8 марта следует дарить белые или светлые цветы. При этом они могут восприниматься как траурные, если подарить их пожилой даме. Флорист Валентина Сафронова считает, что стоит отказаться от роз в пользу небольших букетов и композиций в корзинах.Те люди, которые не разбираются в “языке цветов”, могут в первую очередь обратить внимание на розовые весенние цветы или другие пестрые оттенки. При этом красные букеты стоит дарить исключительно возлюбленным.