В России с 1 марта начнет действовать ГОСТ для разливной питьевой воды





Изменения коснутся реализации продукта из спецавтоматов, которые позволяют набирать воду в собственную тару. Сейчас на выбор предлагаются аппараты для покупки воды из артезианской скважины и из централизованного водоснабжения, которая прошла дополнительную обработку. С 1 марта требования к ее производству, процессу транспортировки и последующей реализации будут усилены, а также введены изменения в правила последующего контроля качества. В частности, предусматривается отсутствие в воде подсластителей, всевозможных ароматизаторов, сахара и прочих веществ. Исключением станет наличие только минеральных солей. На автоматах должны отображаться данные о продукте, например, стоимость, дата розлива, а также рекомендованный срок годности и состав. Продавец должен обеспечивать чистоту и исправность автомата, а также внутреннего механизма.Эксперты отметили, что введение этих правил в ГОСТ обусловлено их отсутствием в законе РФ уже свыше 15 лет. Потребление воды на разлив поможет сократить количество выбрасываемого мусора.