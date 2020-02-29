Волгоградка вышла в свет вместе с поклонником ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Романом Гриценко





Виолетта Чиковани родом из Волгограда. Более того, в 2015-ом году она выиграла конкурс красоты «Мисс Волгоград». Ко всему, девушка достаточно известна среди блогеров тем, что устраивала различные баттлы. Теперь же у этой роковой красотки получилось и покорить сердце звезды проекта «Дом-2» Романа Гриценко.Ребята не скрывают того, что между ними зародились отношения. Сейчас они вместе ходят на различные мероприятия и не стесняются позировать на публике. Так, на этот раз Виолетта Чиковани и Роман Гриценко побывали на премьере комедийного сериала «Патриот», который снял телеканал ТНТ.Тем не менее, мнение об отношениях пары у поклонников Романа Гриценко пока неоднозначное, и многие подчеркивают, что будут ли они вместе, покажет время.