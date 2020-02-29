Лера Кудрявцева рассказала о преследующих её панических атаках





Лера Кудрявцева стала гостьей YouTube-шоу "Алена, блин!" и ответила на ряд вопросов. Так, когда речь зашла о пластике, знаменитость отметила, что обращалась к хирургам только для того, чтобы увеличить грудь. По её словам, ринопластику она не делала, просто поменяла грим. Также телеведущая подчеркнула, что не пьёт спиртные напитки и не принимает наркотики. Актриса призналась в прошлом увлечении "травкой" и поделилась подробностями, к чему привела эта пагубная привычка.Как выяснилось, однажды Кудрявцевой стало настолько плохо, что она вызвала на дом врачей. А после на протяжении длительного периода знаменитость ежедневно вызывала скорую помощь, думая, что умирает. Затем стало понятно, что это панические атаки. Вследствие произошедшего телеведущая очень испугалась за свою жизнь и больше не употребляет алкоголь и запрещённые вещества. Однако, признаётся танцовщица, она курит сигареты, которые считает своим единственным средством расслабления.