Муж Анастасии Ивлеевой Элджей снял белые линзы ради обложки новой пластинки

Один из главных атрибутов 25-летнего исполнителя делает его внешний вид более жутким, и многих фанатов всегда интересовало, смогут ли они когда-нибудь увидеть настоящий цвет глаз звезды. Недавно Элджей решился на неожиданный шаг, продемонстрировав новое фото, на котором он запечатлен без белых линз. Таким образом муж Анастасии Ивлеевой презентовал свой очередной альбом. В комментариях под публикацией знаменитости большинство фолловеров пришли в восторг от внешности артиста.Тем не менее, альбом рэпера не вызвал у интернет-пользователей положительной реакции. По признанию некоторых, они ожидали большего, поэтому остались разочарованными. Осенью прошлого года Элджей женился на российском блогере. Пара часто показывает идиллию в отношениях, оставляя под постами друг друга в соцсетях трогательные комментарии.