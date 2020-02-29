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Ученые заявили о способности жира снимать напряжение с сосудов

Американские ученые установили, что жир обладает способностью снимать напряжение с сосудов. Это происходит из-за того, что компонент смягчает внутренние органы.
Ученые заявили о способности жира снимать напряжение с сосудов

Во время работы над одним из экспериментов специалисты выявили, что висцелярный жир может увеличивать расслабление напряженных сосудов. Эксперты задействовали в исследовании крыс, чтобы узнать, как вышеназванное вещество влияет на механические функции сосудов. Для этого научные сотрудники использовали грудную аорту животных, которая помещалась в прибор, где ткани органа оставались живыми и начинали растягивать компонент в поперечнике. Затем напряжение в аорте ослабевало, если главный действующий фактор оставался неизменным.

Как отметили ученые, в некоторых случаях аорты отторгали жир, но это наблюдалось не всегда. Если объект находился в сосуде, то уровень напряжения снижался. Аналогичные итоги специалисты получили при проведении опытов с верхней брыжеечной артерией.
Неэластичные стенки сосудов стали одной из причин, по которой показатели кровяного давления увеличивались. В связи с этим существует угроза сердечного приступа или инсульта.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:20

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