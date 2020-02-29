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Стилист Юрий Столяров рассказал о модных прическах весны 2020 года

Юрий Столяров рассказал о стрижках, которые будут в моде весной 2020 года. По словам стилиста, такие прически, как пикси, панк, боб, унисекс и хиппи станут очень популярными.

Как отметил эксперт, каре до сих пор востребовано среди женщин, однако его основная альтернатива – боб – занимает первое место. Подобная прическа выглядит более объемно и выделяет женственные черты лица и шеи, а также делает представительницу прекрасного пола более молодой. Боб можно сделать с прямой и косой челкой, а еще такая стрижка может быть классической ровной или ассиметричной. Другой заменой каре стала прическа пикси, за счет которой получится стильный образ. При этом можно окрасить отдельные пряди.

Юрий Столяров рассказал, что такую прическу можно делать с прямой, косой или удлиненной челкой. В 2020 году стоит также обратить внимание на такие стрижки: хиппи, панк и унисекс. В одном образе можно соединить 3 варианта, чтобы выглядеть оригинально.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:20

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