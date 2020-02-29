Дочь Александра Малинина стала студенткой престижной консерватории Royal College of Music в Лондоне

Дочь Александра Малинина и его супруги Эммы с малых лет занимается вокалом. 19-летняя Устинья уже не раз выступала на сцене, и однажды мастер-класс ей провёл всемирно известный итальянский певец Андреа Бочелли. Не так давно девушка поступила в Royal College of Music, а это, как отметил её отец, одна из лучших консерваторий в мире.Александр Малинин вместе с женой посетил колледж, чтобы узнать все подробности обучения, которое начнётся для его наследницы в сентябре. Об этом певец написал в своём Instagram-аккаунте, подчеркнув, что им с супругой всё понравилось, и они надеются, что их дочь в ближайшем будущем станет оперной дивой.Обучение для иностранных граждан в престижном высшем учебном заведении стоит примерно 1,3 миллиона рублей в год. Устинья будет учиться в колледже шесть лет. Малинин готов работать больше, чтобы его наследница смогла жить в одном из наиболее дорогих городов мира. Тем не менее, исполнитель выразил надежду, что и дочь также приложит определённые усилия, а именно – покажет свои способности на конкурсах и сможет получить работу.