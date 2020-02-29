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«Заветные две полоски»: Жена футболиста Дмитрия Тарасова поделилась историей беременности

У жены знаменитого футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко две дочери. Теперь девушка делится информацией о том, как узнала во второй раз о том, что находится в положении.
«Заветные две полоски»: Жена футболиста Дмитрия Тарасова поделилась историей беременности

По словам Анастасии Костенко идея о том, чтобы родить детей-погодок не оставляла ее с супругом на протяжении 6-ти месяцев. В итоге она решила прекратить грудное вскармливание, чтобы обрести возможность забеременеть во второй раз.

Анастасия Костенко отметила, что для нее переход на кормление смесью был морально тяжелым, но Милана привыкла быстро. Казалось, что она никогда и не ела грудного молока. Помимо этого, необходимо было и систематическое наблюдение у врачей. Так, прежде, чем забеременеть во второй раз, Анастасия говорит, что прошла обследование.

Во время этого обследования выяснилось, у Анастасии Костенко гастрит. Как говорит сама Костенко, для тех, кто занимался танцами, это совсем неудивительно. Долгое время у нее ушло и на то, чтобы поднять уровень железа в крови, а поэтому беременеть сразу было противопоказано. Прежде, чем тест показал заветные две полоски, был пройден долгий путь. Однако всю историю Анастасия Костенко рассказывать не стала и пообещала, что уже вскоре раскроет все секреты.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:50

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