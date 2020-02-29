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«Ведь мы настолько уникальны!»: Юлия Савичева удивила поклонников естественной красотой

Юлия Савичева поделилась в Instagram новой публикацией. Певица решила продемонстрировать поклонникам естественную красоту, чем приятно их удивила.
«Ведь мы настолько уникальны!»: Юлия Савичева удивила поклонников естественной красотой

По словам артистки, она очень рада тому, что сейчас в моде натуральность, в связи с чем решила показать, как ее лицо выглядит без визуальных эффектов. Как отметила Юлия Савичева, многие ее знакомые и друзья стали отказываться от услуг пластических хирургов. Что касается самой знаменитости, она никогда не собиралась прибегать к столь радикальному способу омоложения и поддержания красоты. Звезда эстрады залогом своего отличного внешнего вида называет генетику и тщательный уход. Ее матери сейчас 50 лет, однако она не выглядит на свой возраст. В связи с этим исполнительница надеется, что тоже не будет иметь проблем с внешним видом в будущем.

В подписи к опубликованному снимку Савичева написала, что «нужно любить и принимать себя таким, какой ты есть». В комментариях многие поклонники заявили, что без косметики кумир выглядит очень свежо.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:10

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