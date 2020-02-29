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Алина Покровская отмечает 80-летие: Брак с преподавателем, алкоголизм Сошальского и смерть любви всей жизни

Отмечающая 80-летие Алина Покровская после роли Любови Трофимовой стала воплощением идеальной жены для советского зрителя. В своей жизни она имела три любви, но главными стали чувства к коллеге Герману Юшко.
Алина Покровская отмечает 80-летие: Брак с преподавателем, алкоголизм Сошальского и смерть любви всей жизни

Алина Покровская получила широкую известность после выхода кинокартины “Офицеры”, но последующие роли остались незамеченными публикой. О карьере на сцене она мечтала с детства благодаря тому, что росла в творческой семье. После переезда в Москву вместе с матерью будущая артистка была замечена Исааком Дунаевским. По окончании школы Покровская поступила в Щепкинское училище, а с 1960-х годов начала работать в Театре Советской армии. Во время учебы ее заметил преподаватель Алексей Покровский, который предложил ей выйти замуж, но этот брак долго не просуществовал из-за разницы в возрасте. Во второй раз она сыграла свадьбу с Владимиром Сошальским, который был известен своими любовными похождениями. Спустя 9 лет попыток завести ребенка и перевоспитать мужа, любившего застолья с друзьями, она подала на развод. Счастье Алина Покровская обрела с Германом Юшко, с которым прожила 40 лет. В этом браке родился сын, который сейчас работает в Государственном историческом музее. Третий муж отечественной знаменитости скончался в 2010 году после борьбы с раком кишечника.

После опыта работы на съемочной площадке она выбрала театр, но не прекращала сниматься в фильмах. До сих пор ее голос востребован при озвучке фильмов. Алина Покровская задействована в важных мероприятиях в сфере искусства и часто посещает творческие вечера.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:40

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