Ученые из России создали уникальный прибор для лечения ран и ожогов





Устройство состоит из облучателя с лампой, которая за короткий промежуток времени разогревается до отметки в 12-15 тыс. градусов по Цельсию. Аппарат под названием “Заря” имеет бактерицидный эффект, благодаря которому время воздействия сокращается до пары секунд. Им можно лечить не только ожоги, раны и воспаления, но также ангину, грипп и ОРЗ. Эта разработка универсальна и может применяться не только в области медицины, но и для обработки посевов в сельском хозяйстве, также его предлагается задействовать с целью обеззараживания воды.На данный момент ведутся работы по тестированию “Зари” на опытной станции в Арктике. Также ученые приступили к сертификации продукта и готовятся к серийному производству. До 2021 года товар получит сертификат, о чем сообщил глава Госкорпорации Олег Евтушенко.