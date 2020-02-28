Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о мести Аллы Пугачевой певице Лике Стар





Рустам Солнцев отметил, что Примадонна российской эстрады запретила в свое время, чтобы у Лики Стар брали интервью или ей предлагали концерты. Конфликт случился из-за того, что у нее была некая связь с тогдашним супругом ее дочери Кристины.Теперь многие задаются по его словам лишь одним вопросом, а могла ли Алла Пугачева и правда диктовать центральному телевидению кого брать в эфир, а кого нет. Вспомнили и о том, что на тот момент певица смогла собрать вокруг себя музыкальную элиту, которая была, как говорится, в почете.Сейчас же все больше замечают тот факт, что те редкие мероприятия, где появляется Алла Пугачева, якобы всячески избегает ведущая «Дом-2», а по совместительству певица Ольга Бузова. Таким образом, Рустам Солнцев говорит, что неужели Алла Борисовна и тут, правда, приложила руку. В итоге Рустам Солнцев даже спрашивает у своих поклонников, а что они думают по этому поводу и могла ли Алла Борисовна как-то влиять на чье-то творчество.