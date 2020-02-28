Вдова Владимира Этуша Елена Горбунова прокомментировала возможность родить актеру детей





Артист скончался чуть меньше года назад. В разговоре с корреспондентом Елена Горбунова ответила на вопрос, хотела ли она подарить детей мужу, разница в возрасте с которым составляла 42 года. По словам избранницы покойного Этуша, он никогда не ставил условий, да и сама понимала, что при таком раскладе планировать совместного ребенка не следует. Как отметила вдова Владимира Абрамовича, если бы у них появился наследник, возможно все сложилось бы иначе. Жена театрального педагога считает, что всеми людьми кто-то управляет и значит так было нужно, чтобы у пары не было детей.Горбунова переехала в дом своего мужа в 2001 году, когда ему было 78 лет, а ей 36. Первый год звезды жили гражданским браком, а после того, как убедились, что подходят друг другу, отправились в ЗАГС. Предложение своей возлюбленной делал Этуш.