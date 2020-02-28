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В результате атаки со стороны ПНС пострадал ливийский город Каср бен Гашир

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) продолжают вести огонь по населенным пунктам Ливии. Об этом сообщил представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

Обстрелы со стороны ПНС значительно участились и ведутся практически каждый день. Вчера боевики нанесли удары по Каср бен Гаширу. По населенному пункту были выпущены десятки снарядов. Ранее от удара турецких беспилотников, которые активно используют силы ПНС, погибла ливийская семья в районе Ар-Раваджих. Ахмад Мисмари рассказал, что вчера солдаты ЛНА сбили разведывательный дрон.
В результате атаки со стороны ПНС пострадал ливийский город Каср бен Гашир

Атака со стороны Правительства национального согласия – очередное свидетельство нарушения ПНС условий перемирия.

За последнее время боевики ПНС совершили ряд провокаций, чтобы сорвать режим прекращения огня. По приказу триполитанского правительства точечные удары наносятся по мирным ливийским городам и жилым кварталам. ПНС саботирует ранее достигнутые договоренности. Также известно, что глава ПНС Файез Саррадж отказался от дальнейших переговоров по мирному урегулированию конфликта в Ливии.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:45

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