Ученые назвали психологические ловушки, в которые попадают почти все люди





В научном издании Social Psychology and Society описывается “эффект прожектора”, согласно которому человек переоценивает то, насколько его внешний вид и действия заметны для окружающих. Оказалось, что люди в большинстве своем уверены, что привлекают внимание в обществе, будто находятся в свете прожектора, что является зачастую ошибочным мнением.В книге Ларисы Большаковой и Николая Медякина описывается термин “виноватый ребенок”. В эту ловушку многие попадают сразу после рождения, поскольку сталкиваются с обвинениями со стороны родителей в том, что плохо спят или едят. В итоге у человека развивается привычка винить себя даже из-за не зависящих от него вещей. Также распространены практики самобичевания и самопожертвования. Даже страх, который является естественной реакцией психики,может помешать человеку реализовать себя. Оказалось,что даже вера в справедливость мира может быть опасна, поскольку провоцирует отрицательное отношение к представителям социальных групп с низким статусом.