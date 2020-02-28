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Отметивший 50-летие Дмитрий Маликов раскрыл секрет своей молодости

Недавно Дмитрий Маликов отметил 50-летие, проведя большой сольный концерт в Санкт-Петербурге. Фанаты замечают, что кумир не выглядит на свой возраст, поэтому в интервью журналистам певец раскрыл секрет своей молодости.
Отметивший 50-летие Дмитрий Маликов раскрыл секрет своей молодости

В свои годы музыкант внешне до сих пор остается тем молодым артистом, которым однажды пришел на отечественную эстраду. За это многие поклонники называют его «заколдованным». По словам Дмитрия Маликова, он не ощущает определенного возраста, а на восприятие влияют неизвестные звезде факторы. Композитор рад, что находится в хорошем физическом и моральном тонусе. Главным для него является не угасающее желание творить. Как сказал исполнитель, он ведет здоровый образ жизни и правильно питается. Также ему помогают спорт, добрые мысли и поступки.

Еще одним секретом, благодаря которому 50-летний пианист остается в форме, стали дети – 20-летняя дочь Степанида и 2-летний сын Марк Маликовы. Продюсер отметил, что быть отцом во второй раз намного легче, чем воспитывать наследников в молодости, поскольку после 40 лет за плечами у человека большой жизненный опыт. Артист добавил, что хочет больше времени проводит с ребятами.

Музыкант не навязывает детям определенное будущее, ведь для него главное, чтобы они были счастливы. Дочь композитора пока еще учится и хочет стать интересной личностью, в чем ей помогают звездные родители.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:11

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