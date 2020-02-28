Власти США оштрафовали Стивена Сигала на 314 тысяч долларов за скрытие доходов от рекламы
Государственные власти США оштрафовали Стивена Сигала на 314 тысяч долларов. Как выяснилось, актер скрывал доходы от рекламы компании «Bitcoiin2Gen».
67-летний американский продюсер и киноактер активно сотрудничал с корпорацией криптовалюты «Bitcoiin2Gen» в течении 2018 года. Несмотря на то, что новая цифровая валюта регулярно поддается критике, а компанию создателей обвиняют в «отмывании денег», большое количество предпринимателей рискнули вложиться в децентрализованную платежную систему и даже согласились ее рекламировать.
Стивен Сигал подписал договор с корпорацией криптовалюты и выполнял рекламные технические задания на своих страницах в Facebook и Twitter. Однако в своих записях актер не упомянул спонсорство «Bitcoiin2Gen». Согласно действующему законодательству, каждый человек обязан сообщать о своих доходах даже в случае рекламы в Сети. На основании нарушения статьи о скрытии дополнительного заработка от государства Стивен Сигал был оштрафован на 314 тысяч долларов. Актер не уклоняется от ответственности и намерен выплатить требуемую сумму. По официальным данным, кинопродюсер заработал на рекламе в Сетях четверть миллиона долларов наличными и 750 тысяч в цифровой валюте.
67-летний американский продюсер и киноактер активно сотрудничал с корпорацией криптовалюты «Bitcoiin2Gen» в течении 2018 года. Несмотря на то, что новая цифровая валюта регулярно поддается критике, а компанию создателей обвиняют в «отмывании денег», большое количество предпринимателей рискнули вложиться в децентрализованную платежную систему и даже согласились ее рекламировать.
Стивен Сигал подписал договор с корпорацией криптовалюты и выполнял рекламные технические задания на своих страницах в Facebook и Twitter. Однако в своих записях актер не упомянул спонсорство «Bitcoiin2Gen». Согласно действующему законодательству, каждый человек обязан сообщать о своих доходах даже в случае рекламы в Сети. На основании нарушения статьи о скрытии дополнительного заработка от государства Стивен Сигал был оштрафован на 314 тысяч долларов. Актер не уклоняется от ответственности и намерен выплатить требуемую сумму. По официальным данным, кинопродюсер заработал на рекламе в Сетях четверть миллиона долларов наличными и 750 тысяч в цифровой валюте.
Культура
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:54