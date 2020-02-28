АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.65 USD 65.61
Курс валют на 28.02.2020

Власти США оштрафовали Стивена Сигала на 314 тысяч долларов за скрытие доходов от рекламы

Государственные власти США оштрафовали Стивена Сигала на 314 тысяч долларов. Как выяснилось, актер скрывал доходы от рекламы компании «Bitcoiin2Gen».
Власти США оштрафовали Стивена Сигала на 314 тысяч долларов за скрытие доходов от рекламы

67-летний американский продюсер и киноактер активно сотрудничал с корпорацией криптовалюты «Bitcoiin2Gen» в течении 2018 года. Несмотря на то, что новая цифровая валюта регулярно поддается критике, а компанию создателей обвиняют в «отмывании денег», большое количество предпринимателей рискнули вложиться в децентрализованную платежную систему и даже согласились ее рекламировать.

Стивен Сигал подписал договор с корпорацией криптовалюты и выполнял рекламные технические задания на своих страницах в Facebook и Twitter. Однако в своих записях актер не упомянул спонсорство «Bitcoiin2Gen». Согласно действующему законодательству, каждый человек обязан сообщать о своих доходах даже в случае рекламы в Сети. На основании нарушения статьи о скрытии дополнительного заработка от государства Стивен Сигал был оштрафован на 314 тысяч долларов. Актер не уклоняется от ответственности и намерен выплатить требуемую сумму. По официальным данным, кинопродюсер заработал на рекламе в Сетях четверть миллиона долларов наличными и 750 тысяч в цифровой валюте.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Процессор Intel Core i9-9900KS стал недоступен для приобретения на рынках некоторых…
Отец звезды «Дом-2» Насти Голд и Илья Яббаров наладили общение между…
Медики: Регулярное употребление фундука предупреждает развитие…
«Я - многодетная мать»: Анастасия Решетова покормила кошку из детской бутылочки с…
Врачи рассказали о пяти классических признаках заболеваний поджелудочной…
Нумеролог Дмитрий Шимко: «Брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце могло бы спасти рождение 3-го…
Apple выпустит для iPad клавиатуру с…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов отказался от всех…
Власти США оштрафовали Стивена Сигала на 314 тысяч долларов за скрытие доходов от…
Екатерина Андреева напугала поклонников иголками на…
Биологи нашли 32 вида земноводных, способных…
Власти Канады отказались финансировать безопасность Меган Маркл и принца…
Екатерина Стриженова сообщила поклонникам о предстоящей пластической операции на…
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев раскрыл личность таинственной…
Специалисты рассказали о семи действенных методах, помогающих справиться с…
Бизнес звезды «Дом-2» Вити Литвинова рухнул из-за…
Отец Началовой описал реакцию семьи на смерть певицы в книге “Юлия Началова. Письма отца к…
Компания Apple отказалась от загрузки китайских программ в App Store без согласия властей…
Елена Борщева готовится к операции по удалению…
«Нюхать асфальт и тухлую курицу»: Какие ещё странные желания одолевают беременную звезду «Дом-2» Сашу…
Храп одного из партнёров способен вызвать гипертонию у…
Валерий Меладзе призвал провести отбор среди претендентов на “Евровидение-2020” от…
Австралийские ученые выяснили, что интервальные упражнения снижают…
«Надоело сидеть на скамейке запасных»: Александр Олешко уволился с телеканала…
Елизавета Туктамышева объявила о расставании с фигуристом Андреем…
Звезды «Дом-2» Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев после расставания отдыхают…
Врачи опровергли причинно-следственную связь между мастурбацией и качеством полового…
Отмечающая 73-летие Татьяна Васильева рассказала об отношениях с Владимиром…
Просмотреть все новости