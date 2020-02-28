Власти США оштрафовали Стивена Сигала на 314 тысяч долларов за скрытие доходов от рекламы





67-летний американский продюсер и киноактер активно сотрудничал с корпорацией криптовалюты «Bitcoiin2Gen» в течении 2018 года. Несмотря на то, что новая цифровая валюта регулярно поддается критике, а компанию создателей обвиняют в «отмывании денег», большое количество предпринимателей рискнули вложиться в децентрализованную платежную систему и даже согласились ее рекламировать.Стивен Сигал подписал договор с корпорацией криптовалюты и выполнял рекламные технические задания на своих страницах в Facebook и Twitter. Однако в своих записях актер не упомянул спонсорство «Bitcoiin2Gen». Согласно действующему законодательству, каждый человек обязан сообщать о своих доходах даже в случае рекламы в Сети. На основании нарушения статьи о скрытии дополнительного заработка от государства Стивен Сигал был оштрафован на 314 тысяч долларов. Актер не уклоняется от ответственности и намерен выплатить требуемую сумму. По официальным данным, кинопродюсер заработал на рекламе в Сетях четверть миллиона долларов наличными и 750 тысяч в цифровой валюте.