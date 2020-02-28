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Отец Началовой описал реакцию семьи на смерть певицы в книге “Юлия Началова. Письма отца к дочери”

Отец Юлии Началовой поделился подробностями относительно того, каким образом семья исполнительницы отреагировала на новость о ее кончине. О событиях годичной давности Виктор Началов высказался в книге “Юлия Началова. Письма отца к дочери”, посвященной покойной дочери.
Отец Началовой описал реакцию семьи на смерть певицы в книге “Юлия Началова. Письма отца к дочери”

Отец о смерти дочери узнал от врача, который позвонил ему на мобильный. Как только он ответил на звонок, сразу появилось плохое предчувствие, которое подтвердилось словами медика, сообщающего о смерти певицы. Родственник артистки на страницах книги “Юлия Началова. Письма отца к дочери” признался, что в тот момент голос медработника казался ему “звучащим с другой планеты”, и он не мог воспринимать эти сведения как реальность, поскольку совсем недавно заходил в палату к дочери. Семья отечественной звезды до последнего верила, что она сможет победить болезнь, поскольку артистка справлялась с любыми сложностями в жизни.

По словам родственника исполнительницы, его жена “поседела на глазах”, а родная тетя Началовой ходила кругами по комнате без остановки, узнав о смерти певицы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:11

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