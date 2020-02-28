Отец Началовой описал реакцию семьи на смерть певицы в книге “Юлия Началова. Письма отца к дочери”





Отец о смерти дочери узнал от врача, который позвонил ему на мобильный. Как только он ответил на звонок, сразу появилось плохое предчувствие, которое подтвердилось словами медика, сообщающего о смерти певицы. Родственник артистки на страницах книги “Юлия Началова. Письма отца к дочери” признался, что в тот момент голос медработника казался ему “звучащим с другой планеты”, и он не мог воспринимать эти сведения как реальность, поскольку совсем недавно заходил в палату к дочери. Семья отечественной звезды до последнего верила, что она сможет победить болезнь, поскольку артистка справлялась с любыми сложностями в жизни.По словам родственника исполнительницы, его жена “поседела на глазах”, а родная тетя Началовой ходила кругами по комнате без остановки, узнав о смерти певицы.