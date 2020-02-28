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Валерий Меладзе призвал провести отбор среди претендентов на “Евровидение-2020” от России

Валерий Меладзе поделился мнением по поводу того, каким образом необходимо проводить отбор среди претендентов, готовых представить Россию на конкурсе “Евровидение-2020”. Артист также оценил возможности Александра Панайотова.

Валерий Меладзе не сомневается, что его коллеге под силу достойно представить свою страну на песенном конкурсе, но он считает более справделивым решением проведение полноценного отбора. Игорь Крутой недавно выразил мнение, что Панайотов вероятнее всего отправиться в Роттердам, но сам певец опроверг это известие и призвал верить только сведениям от Первого канала. При этом Меладзе считает, что артист имеет все вокальные данные и запоминающуюся внешность, которая ценится зрителями “Евровидения”.

Ярким примером прозрачного и честного отбора артист назвал “Голос”, где участвует масса талантливых, но неизвестных людей. Артист предположил, что такой конкурс стал бы интересным и открыл возможность начинающим исполнителям заявить о себе.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:46

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