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Участник «Дом-2» Илья Яббаров перестал давать Алене Савкиной деньги на ребенка

Один из участников проекта «Дом-2» Илья Яббаров начал изменяться в положительную сторону под влиянием Анастасии Голд. Молодой человек осознал, что приоритетом в жизни для каждого человека должна быть семья, его близкие и родные. Но как оказалось, Яббаров также перестал давать Алёне Рапунцель деньги для ребенка.


Илья старается наладить своё общение с Аленой Савкиной, мамой своего ребёнка, всевозможно поддерживать сестру и мать Алёны во время споров на телепроекте. Но теперь Алена Савкина злится, так как не видит материальной помощи от бывшего возлюбленного.

Защищать Илью Яббарова стала его будущая жена Анастасия Голд. Вчера, во время вечернего эфира телепроекта она озвучила, что недавно Илья потратил семьдесят тысяч на малыша. Удивительно, но именно такую сумму произносила младшая Рапунцель, когда рассказывала про лечение Богдана.


На шоу Савкина заявила, что теперь Яббаров не сможет решать, что за молодой человек станет жить рядом с сыном, ну а кому придется проводить ночь в мужской спальне.

Кажется, что Илье Яббарову достаточно просто дождаться. Когда у Рапунцель снова ничего не сложится с Денисом Мокроусовым и пара расстанется, Яббаров снова станет замечательным и лучшим отцом.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:44

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