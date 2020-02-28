Воспитывающая троих детей Мария Болтнева несколько месяцев не может получить льготное парковочное место





Мария Болтнева воспитывает троих сыновей, на которых получает социальные выплаты от государства. Актриса похвасталась в своем микроблоге, что получает денежные начисления, а также пользуется льготами на ЖКХ, но намерена воспользоваться и другими привилегиями. В частности, звезда уже несколько месяцев не может получить льготные условия парковки, в связи с чем отправилась выяснять ситуацию в транспортный департамент столицы. Как отметила артистка, она с 11 ноября пытается получить парковочное разрешение, но ей не дают ни отказ, ни согласие.Мария Болтнева пожаловалась, что ее постоянно отправляют в разные инстанции, но проблема не решается. Артистка уже прошла через огромные очереди в отделе по соцзащите, где подтвердили, что проблемы нет. Однако за время, пока ей не дают льготы, она уже оплатила два штрафа по 5 тыс рублей за парковку в Москве. Поклонники артистки считают, что это несправедливо, а также пожелали своему кумиру быстро решить проблему.