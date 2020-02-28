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Воспитывающая троих детей Мария Болтнева несколько месяцев не может получить льготное парковочное место

Актриса Мария Болтнева, воспитывающая троих детей, несколько месяцев не может получить льготное парковочное место. Звезда сериала “Глухарь” отправилась отстаивать свои права в департаменте транспорта Москвы, о чем сообщила в Instagram.

Мария Болтнева воспитывает троих сыновей, на которых получает социальные выплаты от государства. Актриса похвасталась в своем микроблоге, что получает денежные начисления, а также пользуется льготами на ЖКХ, но намерена воспользоваться и другими привилегиями. В частности, звезда уже несколько месяцев не может получить льготные условия парковки, в связи с чем отправилась выяснять ситуацию в транспортный департамент столицы. Как отметила артистка, она с 11 ноября пытается получить парковочное разрешение, но ей не дают ни отказ, ни согласие.
Воспитывающая троих детей Мария Болтнева несколько месяцев не может получить льготное парковочное место

Мария Болтнева пожаловалась, что ее постоянно отправляют в разные инстанции, но проблема не решается. Артистка уже прошла через огромные очереди в отделе по соцзащите, где подтвердили, что проблемы нет. Однако за время, пока ей не дают льготы, она уже оплатила два штрафа по 5 тыс рублей за парковку в Москве. Поклонники артистки считают, что это несправедливо, а также пожелали своему кумиру быстро решить проблему.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:53

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