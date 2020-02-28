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Вирусолог Аб Остерхауз заявил о необходимости отмены проведения "Евровидения-2020" из-за COVID-19

Голландский вирусолог Аб Остерхауз заявил о необходимости отмены проведения "Евровидения-2020" в Роттердаме. По словам специалиста, китайский коронавирус COVID-19 до сих пор активно распространяется по территории Европы, что повышает риск заражения тысяч зрителей и участников песенного конкурса.
Вирусолог Аб Остерхауз заявил о необходимости отмены проведения "Евровидения-2020" из-за COVID-19

По словам журналистов взявших интервью у известного вирусолога, Аб Остерхауз сделал свое заявление, основываясь на нынешней ситуации в Италии. На данный момент в средиземноморском государстве на юге Европы зафиксированы 17 смертельных исходов от коронавируса. Более того, около 650 человек инфицированы и госпитализированы

Специалист сообщает, что организаторам международного конкурса стоит задуматься о целесообразности его проведения с 12 по 16 марта. Аб Остерхауз убежден, «если смертельное заболевание продолжить распространяться в том же темпе» в странах Европы, здоровье участников "Евровидения-2020", а также зрителей будет под угрозой.

Как известно, в конце февраля представитель Национальной службы защиты Италии заявил об окончательном подтверждении COVID-19 на территории страны, в тоже время как в Белоруссии был зафиксирован первый случай инфицирования.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:00

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