Вирусолог Аб Остерхауз заявил о необходимости отмены проведения "Евровидения-2020" из-за COVID-19





По словам журналистов взявших интервью у известного вирусолога, Аб Остерхауз сделал свое заявление, основываясь на нынешней ситуации в Италии. На данный момент в средиземноморском государстве на юге Европы зафиксированы 17 смертельных исходов от коронавируса. Более того, около 650 человек инфицированы и госпитализированыСпециалист сообщает, что организаторам международного конкурса стоит задуматься о целесообразности его проведения с 12 по 16 марта. Аб Остерхауз убежден, «если смертельное заболевание продолжить распространяться в том же темпе» в странах Европы, здоровье участников "Евровидения-2020", а также зрителей будет под угрозой.Как известно, в конце февраля представитель Национальной службы защиты Италии заявил об окончательном подтверждении COVID-19 на территории страны, в тоже время как в Белоруссии был зафиксирован первый случай инфицирования.