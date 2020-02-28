Александр Ширвиндт не боится смерти: «Снаряды рвутся все ближе»





Этим летом знаменитости исполнится 86 лет, но при этом он не теряет оптимизма, хотя иногда актер ощущает себя намного старше. В разговоре с корреспондентами Александр Ширвиндт заявил, что сам он смерти не боится. Ему страшно «умирать постепенно, превращаясь из красивого старика в беспомощного». Также художественный руководитель Театра сатиры посетовал, что из жизни уходят целые поколения, на что невыносимо смотреть. Временами у артиста возникает желание заклеить свой возраст, который написан на бумаге. Как сказал сценарист, в календаре Дома кино его поздравляют даже с не круглыми датами, так как нет надежды, что наступит следующий юбилей.Ширвиндт добавил, что у режиссёров уже опускаются руки от невозможности заманить его для участия в съёмках своих фильмов. Телеведущий подчеркнул, что это случается не из-за его кокетства или торгов с людьми. Просто материал, который ему предлагают, кажется однообразным. В основном артиста приглашают сыграть в боевиках, а ему такое уже давно не нравится.