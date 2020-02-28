Аналитики связали понижение стоимости нефти на мировом рынке со вспышкой коронавируса
Аналитики связали понижение стоимости нефти на мировом рынке со вспышкой коронавируса. За месяц цена баррели продукта марки Brent опустилась ниже 52 долларов.
Недавно нефть Brent достигла минимальных значений по стоимости с декабря 2018 года. По сравнению с прошедшей неделей стоимость "черного золота" упала на 15%. Специалисты считают, что цены на этот продукт связаны с распространением коронавируса. Например, подъем котировок на прошлой неделе совпал со снижением скорости распространения китайского вируса.
Однако до пересечения уровня в 60 долларов стоимость снова опустилась, что совпало в распространением новостей о заболевании в Южной Корее, Италии и Иране. Артем Деев, представляющий AMarkets, считает, что коронавирус способен остановить промышленность в Азии и в некоторых европейских странах. Эксперт уверен, что вопрос стоимости нефти будет регулироваться эффективностью мер борьбы с коронавирусом, а его слова передает “ПолитЭксперт”.
Недавно нефть Brent достигла минимальных значений по стоимости с декабря 2018 года. По сравнению с прошедшей неделей стоимость "черного золота" упала на 15%. Специалисты считают, что цены на этот продукт связаны с распространением коронавируса. Например, подъем котировок на прошлой неделе совпал со снижением скорости распространения китайского вируса.
Однако до пересечения уровня в 60 долларов стоимость снова опустилась, что совпало в распространением новостей о заболевании в Южной Корее, Италии и Иране. Артем Деев, представляющий AMarkets, считает, что коронавирус способен остановить промышленность в Азии и в некоторых европейских странах. Эксперт уверен, что вопрос стоимости нефти будет регулироваться эффективностью мер борьбы с коронавирусом, а его слова передает “ПолитЭксперт”.