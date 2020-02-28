Журналисты провели тестирование 55-ваттной зарядки нового iQOO 3





Работа смартфона iQOO 3 поддерживается с помощью аккумуляторной батареи на 4440 мАч. Новинка оснащена технологией Multi-Turbo 3.0, способной, как заявляет разработчик, за 15 минут зарядить гаджет на 50%. Эксперты приняли решение узнать, насколько правдиво заявление производителя. Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, журналисты IT Home воспользовались специальным тестером, демонстрирующим значение актуальной мощности и соотношение вольтажа и ампеража.В течении пяти минут батарею удалось зарядить до 16%, спустя ещё 15 минут этот показатель стал равен 56%. Достичь полного заряда батареи удалось за 53 минуты. В то же самое время, отмечают специалисты, проблем с подогревом блока питания не возникло.