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Эдгард Запашный вручил Пелагее огромный букет роз во время финала КВН

Пелагея приняла участие в 3-й игре 1/8 финала КВН в качестве члена жюри. В ходе мероприятия Эдгард Запашный вручил певице большой букет роз.
Эдгард Запашный вручил Пелагее огромный букет роз во время финала КВН

Знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram несколькими сюжетами, на которых видно, как она получает цветы от дрессировщика, затем складывает их в корзину. При этом Пелагея выглядит очень счастливой. В подписи к снимку звезда эстрады поблагодарила Эдгарда Запашного за подаренный букет роз. На кадрах также запечатлены другие члены жюри, среди которых режиссёр Юлий Гусман и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Кроме этого, в зале находился Александр Масляков-младший. Спустя 5 лет исполнительница вернулась в состав жюри телевизионной игры-викторины.

Не так давно состоялся развод Пелагеи с ее супругом Иваном Телегиным. Певица и хоккеист остались в дружеских отношениях. Известно, что у них растет совместная дочь, день рождения которой недавно посетил спортсмен. На одном из фото, размещенных в соцсетях, бывший муж артистки стоит рядом с ней.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:38

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