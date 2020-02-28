Ученые: Регулярное употребление апельсинового сока защищает организм человека от переломов





Ослабление костной ткани с возрастом происходит практически у всех людей, особенно после 50 лет. В связи с этим повышается вероятность получения переломов, которые сложно лечить. Ученые заявили, что ежедневное употребление двух стаканов апельсинового сока способствует укреплению костей и снижает риск получения травм в два раза. Специалисты сделали такой вывод по результатам обследования 10000 участников эксперимента. Эксперты установили, что четверть стакана апельсинового сока, употребленного ежедневно, способствует снижению риска переломов на 5%, а стакан - на 20%.Ученые полагают, что укрепление костей происходит благодаря большому количеству витамина С в составе этого напитка, при воздействии которого активизируются клетки костной ткани. Специалисты подчеркнули, что очень важно ежедневно включать в рацион продукты, имеющего его в составе, поскольку организм человека не накапливает этот витамин.