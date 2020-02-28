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Андрей Разин ответил на критику Льва Лещенко: «Лечиться мне не надо»

Пока судебные слушания после очередного выпуска передачи Андрея Малахова не начались, звезды продолжают высказываться в адрес друг друга. На днях Андрей Разин ответил на критику Льва Лещенко.
Андрей Разин ответил на критику Льва Лещенко: «Лечиться мне не надо»

Продюсер «Ласкового мая» разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой заявил, что зовет знаменитостей в суд для того, чтобы обсудить его здоровье. Как отметил Андрей Разин, он прошел комиссию в институте имени Сербского и результаты показали, что менеджер здоров и в лечении не нуждается. По словам артиста, он также планирует выяснить на заседаниях, почему Лев Лещенко возомнил из себя психиатра, который может ставить людям диагнозы на телевидении.

Кроме этого, Разин призвал мэтра российской эстрады прекратить критику и, собрав все мужество, встретиться в государственном органе. Ранее продюсер решил подать в суд на гостей программы Малахова, в том числе Юрия Шатунова, Льва Лещенко и самого ведущего.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:23

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