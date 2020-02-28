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Во Франции археологи обнаружили руины галло-римского "города мастеров"

Во Франции археологи обнаружили руины галло-римской агломерации Фанум Мартис. Сотрудники INRAP назвали ее “городом мастеров” из-за наличия кварталов с мастерскими гончаров, кузнецов, кожевников и других специалистов.

В 2011-2014 годах в коммуне Фамар на севере Франции были проведены археологические раскопки, которые показали наличие остатков зданий и артефактов. В результате дополнительных исследований ученые обнаружили на этом месте следы галло-римской агломерации. Этот город мог похвастаться развитой экономикой в 40-х годах н.э. Однако под более свежими руинами имеются свидетельства деятельности человека на этом месте в XV-XIII веках до н.э.

Во II столетии н.э. площадь населенного пункта составляла 150 гектаров, которые позволяли вместить в себе общественные здания и памятники, например, акведук, театр и термальные ванны. Большинство зданий строили из глины и дерева, а ученые нашли свидетельства наличия систем подогрева полов. Лишь в III столетии н.э. город достиг экономического расцвета, а основой стала деятельность местных мастеров, которые занимали целые кварталы.

В крупной гончарной мастерской имелись 15 печей для обжига и масса деревянных сосудов. Также в городе работал кожевник, рядом с которым располагался мастер, производящий клей. Ученые уверены, что это было взаимовыгодное сотрудничество, поскольку обувь изготавливалась из бычьей кожи и клея, а сам он производился с использованием костей.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:17

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