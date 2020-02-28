Генсек ООН предупредил о риске возникновения пандемии коронавируса
В ООН заявили о существовании риска распространения пандемии коронавируса. Пребывающий на посту генсека Антониу Гутерреш призвал глав разных стран обеспечить предотвращение заражения без унижения граждан.
Представитель ООН недавно выступил перед студентами в Нью-Йорке, отметив, что считает риск возникновения пандемии Covid-19 весьма высоким. Остановить передачу могут местные власти каждого государства, принимая соответствующие меры. Генсек указал на необходимость избегать унижения пациентов, а также на важность следования соблюдению прав человека. Особенно высокий риск недостатка возможностей для противостояния распространению недуга может быть у стран развивающегося мира.
Гутерреш считает коронавирус разрушительным для мировой экономики, а наиболее уязвимыми могут стать бедные государства.
Представитель ООН недавно выступил перед студентами в Нью-Йорке, отметив, что считает риск возникновения пандемии Covid-19 весьма высоким. Остановить передачу могут местные власти каждого государства, принимая соответствующие меры. Генсек указал на необходимость избегать унижения пациентов, а также на важность следования соблюдению прав человека. Особенно высокий риск недостатка возможностей для противостояния распространению недуга может быть у стран развивающегося мира.
Гутерреш считает коронавирус разрушительным для мировой экономики, а наиболее уязвимыми могут стать бедные государства.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:11