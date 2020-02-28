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Режиссёр Александр Хван две недели провел в коме из-за проблем с легкими

Режиссёр фильма «Жизнь без Веры» в течение 2-х недель находился в искусственной коме из-за проблем с легкими. В ближайшее время Александра Хвана должны перевести в обычную палату.
Режиссёр Александр Хван две недели провел в коме из-за проблем с легкими

Родные знаменитости рассказали, что у него произошло обострение хронического обструктивного заболевания по причине курения. Медики подключали Александра Хвана к аппарату искусственной вентиляции легких. Судя по всему, самое страшное уже позади, поскольку 62-летний режиссёр фильма «Жизнь без Веры» постепенно восстанавливается. Совсем скоро его должны перевести из реанимации в обычную палату. Как отметили друзья актера, ему необходима помощь сиделки. Более того, если артист планирует жить долго, он должен изменить свой образ жизни и навсегда бросить курить.

Дальнейшую реабилитацию сценарист будет проходить в одном из санаториев Подмосковья. Близкие Хвана надеются, что в будущем он продолжить создавать киноленты.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:05

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