Режиссёр Александр Хван две недели провел в коме из-за проблем с легкими





Родные знаменитости рассказали, что у него произошло обострение хронического обструктивного заболевания по причине курения. Медики подключали Александра Хвана к аппарату искусственной вентиляции легких. Судя по всему, самое страшное уже позади, поскольку 62-летний режиссёр фильма «Жизнь без Веры» постепенно восстанавливается. Совсем скоро его должны перевести из реанимации в обычную палату. Как отметили друзья актера, ему необходима помощь сиделки. Более того, если артист планирует жить долго, он должен изменить свой образ жизни и навсегда бросить курить.Дальнейшую реабилитацию сценарист будет проходить в одном из санаториев Подмосковья. Близкие Хвана надеются, что в будущем он продолжить создавать киноленты.