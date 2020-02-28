Экологи предупредили жителей Подмосковья об агрессивных медведях, не залегших в спячку





Зима 2020 года отличилась повышенной температурой и отсутствием характерных снегопадов. Из-за благоприятных теплых условий растительность в лесах на территории России начала преждевременно разрастаться. Экологи утверждают, что количество проросшей зелени очень невелико и ее недостаточно, чтобы насытить медведей, не залегших в спячку. Как результат, животные недоедают и становятся агрессивными.По мнению сотрудников фонда, причина изменения сезонного поведения заключается в аномально высокой температуре для зимнего периода. То, что бурые медведи не смогли залечь в спячку, опасно не только для жителей Подмосковья, но и для самих млекопитающих. Из-за дефицита пищи в лесу десятки животных могут погибнуть, что приблизит и без того редкий вид к вымиранию.Экологи обеспокоены сложившейся ситуацией и предостерегают жителей области от одиночных прогулок в лесу, особенно в северной его части, где неоднократно были замечены медведицы со своими детёнышами.