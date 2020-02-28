Астрономы зафиксировали самую мощную вспышку энергии во Вселенной со времен Большого взрыва





Ученые сравнивают указанную вспышку по значимости с первыми обнаруженными костями динозавров. Удаленность звездного скопления Змееносца от Голубой планеты составляет 390 млн световых лет. Созвездие окружает плазма, где на фоне взрыва сформировалась брешь. Она оказалась настолько большой, что в указанной полости способны уместиться порядка 15 галактик Млечный Путь. Не так давно ученые сомневались, что эта дыра в плазме носила взрывной характер возникновения. Впрочем, гипотеза нашла подтверждение по итогам наблюдений посредством привлечения радиотелескопов.Причина этого мощного взрыва пока остается неизвестной, но в будущем планируется провести более углубленные наблюдения при содействии свыше 4 тысяч антенн MWA.