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Астрономы зафиксировали самую мощную вспышку энергии во Вселенной со времен Большого взрыва

В созвездии Змееносца зафиксирована особо мощная вспышка энергии, сохранившаяся со времен Большого взрыва. Астрономы считают, что взрыв имел место у сверхмассивной черной дыры.

Ученые сравнивают указанную вспышку по значимости с первыми обнаруженными костями динозавров. Удаленность звездного скопления Змееносца от Голубой планеты составляет 390 млн световых лет. Созвездие окружает плазма, где на фоне взрыва сформировалась брешь. Она оказалась настолько большой, что в указанной полости способны уместиться порядка 15 галактик Млечный Путь. Не так давно ученые сомневались, что эта дыра в плазме носила взрывной характер возникновения. Впрочем, гипотеза нашла подтверждение по итогам наблюдений посредством привлечения радиотелескопов.

Причина этого мощного взрыва пока остается неизвестной, но в будущем планируется провести более углубленные наблюдения при содействии свыше 4 тысяч антенн MWA.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:52

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