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Певица Слава планирует сочинить гимн для женской сборной России по хоккею

Певица Слава посетила одну из главных игр чемпионата России по хоккею. В будущем она планирует сочинить гимн для женской сборной.
Певица Слава планирует сочинить гимн для женской сборной России по хоккею

На правах почетной гостьи знаменитости разрешили произвести вбрасывание шайбы. Уже после торжественного события Слава рассказала подписчикам в Instagram, что весьма редко ходит на такие мероприятия из-за слишком загруженного графика гастролей. Совсем скоро певица станет ближе к хоккею, так как собирается написать гимн для отечественной сборной. Артистка поделилась, что давно размышляла на тему феминизма и стереотипов, с которыми не согласна, поэтому возникла идея сочинить гимн. Звезда добавила, что для нее большая честь таким образом поддержать женскую команду России по данному виду спорта.

Кроме этого, Слава познакомилась с самими хоккеистками. Появление новых людей в жизни певицы обязано вдохновить ее на творчество. При этом спортивная тема не является чужой для исполнительницы, так как в прошлом она увлекалась волейболом, поэтому многое знает о сложных тренировках.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:44

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