Певица Слава планирует сочинить гимн для женской сборной России по хоккею

На правах почетной гостьи знаменитости разрешили произвести вбрасывание шайбы. Уже после торжественного события Слава рассказала подписчикам в Instagram, что весьма редко ходит на такие мероприятия из-за слишком загруженного графика гастролей. Совсем скоро певица станет ближе к хоккею, так как собирается написать гимн для отечественной сборной. Артистка поделилась, что давно размышляла на тему феминизма и стереотипов, с которыми не согласна, поэтому возникла идея сочинить гимн. Звезда добавила, что для нее большая честь таким образом поддержать женскую команду России по данному виду спорта.Кроме этого, Слава познакомилась с самими хоккеистками. Появление новых людей в жизни певицы обязано вдохновить ее на творчество. При этом спортивная тема не является чужой для исполнительницы, так как в прошлом она увлекалась волейболом, поэтому многое знает о сложных тренировках.