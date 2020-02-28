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Ольга Бузова: «Если мужчина хоть раз поднимет руку, нужно уходить»

Известная певица Ольга Бузова поделилась с журналистами своими мыслями об отношениях. Как говорит телезвезда, если в союзе двух людей присутствует домашнее насилие, то такой союз не должен существовать. По слухам, Ольга сама подвергалась насилию в браке с Дмитрием Тарасовым.


Бывшая ведущая «Дом-2» не скрывает, что болезненно переживала разрыв с футболистом Дмитрием Тарасовым. По её словам, муж просто выгнал её за дверь и потребовал вернуть все подарки. Ходят упорные слухи, что помимо этого Тарасов не брезговал поднимать руку на свою жену.

В интервью Ольга Бузова не подтверждает слухи о насилии в отношении себя, но очень строго высказывается о агрессивном поведении мужчин. Как говорит Бузова, женщина должна тут же покидать семью, если супруг хоть раз поднял на неё руку. Она призывает не давать второго шанса.

Ольга Бузова: «Если мужчина хоть раз поднимет руку, нужно уходить»

Ольга считает ошибкой, что безропотно согласилась на все условия спортсмена. Она ушла из «Дом-2», не противилась подписанию брачного контракта и сосредоточилась на семейном уюте.

Она призвала женщин не становиться удобной для собственного мужчины и жертвовать ради этого своими принципами, целями и желаниями.

Напомним, что сейчас Ольга Бузова состоит в бурных отношениях с видеоблогером Давидом Манукяном. Избранник певицы увлекается музыкой, а с недавних пор пара записывает забавные видео.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:38

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