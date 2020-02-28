Ольга Бузова: «Если мужчина хоть раз поднимет руку, нужно уходить»





Бывшая ведущая «Дом-2» не скрывает, что болезненно переживала разрыв с футболистом Дмитрием Тарасовым. По её словам, муж просто выгнал её за дверь и потребовал вернуть все подарки. Ходят упорные слухи, что помимо этого Тарасов не брезговал поднимать руку на свою жену.В интервью Ольга Бузова не подтверждает слухи о насилии в отношении себя, но очень строго высказывается о агрессивном поведении мужчин. Как говорит Бузова, женщина должна тут же покидать семью, если супруг хоть раз поднял на неё руку. Она призывает не давать второго шанса.Ольга считает ошибкой, что безропотно согласилась на все условия спортсмена. Она ушла из «Дом-2», не противилась подписанию брачного контракта и сосредоточилась на семейном уюте.Она призвала женщин не становиться удобной для собственного мужчины и жертвовать ради этого своими принципами, целями и желаниями.Напомним, что сейчас Ольга Бузова состоит в бурных отношениях с видеоблогером Давидом Манукяном. Избранник певицы увлекается музыкой, а с недавних пор пара записывает забавные видео.