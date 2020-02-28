Игорь Угольников высказался о смерти Влада Листьева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой»





По словам представителя шоу-бизнеса, для него жизнь разделилась на «до» и «после» кончины журналиста, в связи с чем сначала он не хотел заниматься шоу на телевидении., - высказался Игорь Угольников. За несколько дней до убийства он разговаривал с коллегой и спрашивал, не боится ли тот пострадать.- заявил тогда Листьев. Через некоторое время его уже не было в живых, после чего актер понял, что людям нужно работать, но не влезать туда, «где делятся большие деньги». Шоумен также добавил, что нынешнее ТВ никогда не станет таким, которое он в свое время создавал с покойным бизнесменом.Сейчас модно выпускать передачи про личные отношения людей, а раньше это была запретная тема. Как отметил Угольников, у них с коллегой была внутренняя цензура, в связи с чем для него потеряно современное ТВ. Первый генеральный директор ОРТ был убит двумя выстрелами в спину 1 марта 1995 года, когда ему было 38 лет. В 2020 году исполняется 25 лет со дня убийства Листьева.