Диетологи: Отказ от минимальной порции овощей и фруктов провоцирует тревожные расстройства





Небольшая порция овощей и фруктов должна находиться в ежедневном меню, но при ее отсутствии человек может страдать от тревожных расстройств. В новом исследовании были проанализированы данные о рационе и самочувствии более 26 тыс человек в возрасте 45-65 лет.Ученые доказали негативное влияние отказа от фруктов и овощей, отметив, что риск проявления тревоги в таком случае увеличивается на 24%. Вероятность возрастает, если в организме имеется переизбыток жировых отложений. В частности, при повышении уровня жира до 36% и выше риск возникновения тревожности растет до 70%.Исследование показало, что подобное состояние чаще наблюдается среди одиноких граждан. Однако те, кто имеет партнера, тоже в некоторых случаях могут страдать от тревожности.