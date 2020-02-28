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Диетологи: Отказ от минимальной порции овощей и фруктов провоцирует тревожные расстройства

Диетологи пришли к выводу, что отказ от минимальной порции овощей и фруктов приводит к тревожным расстройствам. Результаты нового исследования опубликованы в научном издании IJERPH.

Небольшая порция овощей и фруктов должна находиться в ежедневном меню, но при ее отсутствии человек может страдать от тревожных расстройств. В новом исследовании были проанализированы данные о рационе и самочувствии более 26 тыс человек в возрасте 45-65 лет.
Ученые доказали негативное влияние отказа от фруктов и овощей, отметив, что риск проявления тревоги в таком случае увеличивается на 24%. Вероятность возрастает, если в организме имеется переизбыток жировых отложений. В частности, при повышении уровня жира до 36% и выше риск возникновения тревожности растет до 70%.

Исследование показало, что подобное состояние чаще наблюдается среди одиноких граждан. Однако те, кто имеет партнера, тоже в некоторых случаях могут страдать от тревожности.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:04

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