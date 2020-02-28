Елена Соловей впервые за длительное время появилась на публике в передаче Андрея Малахова

Совместным снимком со звездой советского кино поделилась Елена Проклова, которая тоже присутствовала в студии. Полгода назад Елена Соловей овдовела – умер ее супруг Юрий Пугач. С кинохудожником знаменитость прожила примерно полвека, а после его смерти никаких новостей о ней не было. В кадре рядом с музой Никиты Михалкова на передаче Малахова запечатлена Елена Камбурова, исполнявшая композиции в ленте «Гардемарины, вперед!».Последние 30 лет Соловей и ее избранник жили в США, а в родной стране пара появлялась редко. Кроме фильма «Раба любви» артистка снималась в картинах «Вам и не снилось», «Единожды солгав», а также «Одинокая женщина желает познакомиться».