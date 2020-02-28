Бюджет России может лишиться 1,2 трлн рублей при отказе от НДФЛ для бедных





Повышение налоговой ставки для богатых не принесет рассчитываемой прибыли, а отмена НДФЛ для бедных спровоцирует утрату 1,2 трлн рублей. Согласно данным ФНС, 93% граждан страны зарабатывают в год до 1 млн рублей, а почти 65% из них имеют зарплату от 114 тыс рублей за 12 месяцев. Засько отметил, что при справедливом повышении налога для богатых, бюджет пополнится лишь на несколько десятков миллиардов.Выходом из сложившейся ситуации он считает введение единой ставки, которая обеспечит низкую административную нагрузку для граждан. Засько предположил, что при недостаточной финансовой грамотности населения самостоятельный подсчет налогов и заполнение деклараций может привести к массовым штрафам и доначислениям.Засько подчеркнул, что для внедрения дифференцированной ставки необходимо поднять экономику в целом, а также зарплаты и доходы граждан. Также важно победить теневую занятость населения.